NATO se sprema! Oglasila se Rusija, situacija između EU i Amerike na ivici eksplozije: "Ako otme Grenland..."

EU razmatra kontramere kao odgovor na američke tarife, naglašavajući tenzije među saveznicima Grenland postaje ključna tačka geopolitičkih interesa, sa prekoatlantskim tenzijama koje privlače globalnu pažnju Ne prestaju pretnje i ucene Donalda Trampa u vezi Grenlanda, najvećeg ostrva na svetu.

Amerika je najavila da će uvesti dodatne carine evropskim zemljama koje ne podržavaju planove SAD za ostrvo koje je u sastavu Danske. Dok Evropljani razmatraju kontramere i raspoređuju vojsku na Grenlandu u okviru vojne vežbe, iz Vašingtona stiže jasna poruka - "vreme je". Grenland je već nedeljama u fokusu svetske pažnje, jer je Donald Tramp zapretio da će ostrvo biti u sastavu SAD - milom ili silom. EU sada ima nekoliko opcija za odgovor, ali sve ukazuje na to da