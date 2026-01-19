Novi tim na čelu Republike Srpske: Narodna skupština RS izabrala vladu, premijer i ministri položili zakletvu (video)

Narodna skupština Republike Srpske imenovala je novu vladu na čelu sa premijerom Savom Minićem Nova vlada ima pet novih ministara Narodna skupština Republike Srpske izabrala je noćas novu Vladu Republike Srpske na čelu sa premijerom Savom Minić.

Predsednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i ministri položili su svečanu zakletvu u Narodnoj skupštini Republike Srpske, čime je okončana posebna sjednica. Polaganju zakletve prisustvovala je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsednik SNSD-a Milorad Dodik. U novoj Vladi je pet novih ministara u odnosu na prethodni saziv i to u resorima rada i boračko-invalidske zaštite, nauke i visokog obrazovanja, porodice omladine i sporta, privrede i