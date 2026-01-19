Novi tim na čelu Republike Srpske: Narodna skupština RS izabrala vladu, premijer i ministri položili zakletvu (video)

Blic pre 7 sati
Novi tim na čelu Republike Srpske: Narodna skupština RS izabrala vladu, premijer i ministri položili zakletvu (video)

Narodna skupština Republike Srpske imenovala je novu vladu na čelu sa premijerom Savom Minićem Nova vlada ima pet novih ministara Narodna skupština Republike Srpske izabrala je noćas novu Vladu Republike Srpske na čelu sa premijerom Savom Minić.

Predsednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i ministri položili su svečanu zakletvu u Narodnoj skupštini Republike Srpske, čime je okončana posebna sjednica. Polaganju zakletve prisustvovala je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i predsednik SNSD-a Milorad Dodik. U novoj Vladi je pet novih ministara u odnosu na prethodni saziv i to u resorima rada i boračko-invalidske zaštite, nauke i visokog obrazovanja, porodice omladine i sporta, privrede i
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Izabrana nova vlada Republike Srpske, opozicija bojkotovala glasanje

Izabrana nova vlada Republike Srpske, opozicija bojkotovala glasanje

Radio 021 pre 23 minuta
Izabrana nova Vlada Republike Srpske, opozicija bojkotovala glasanje

Izabrana nova Vlada Republike Srpske, opozicija bojkotovala glasanje

Nova pre 38 minuta
Izabrana nova Vlada Republike Srpske

Izabrana nova Vlada Republike Srpske

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaMilorad DodikŽeljka Cvijanović

Politika, najnovije vesti »

Izabrana nova vlada Republike Srpske, opozicija bojkotovala glasanje

Izabrana nova vlada Republike Srpske, opozicija bojkotovala glasanje

Radio 021 pre 23 minuta
Maroko i Izrael jačaju vojnu saradnju

Maroko i Izrael jačaju vojnu saradnju

Dojče vele pre 48 minuta
Izabrana nova Vlada Republike Srpske, opozicija bojkotovala glasanje

Izabrana nova Vlada Republike Srpske, opozicija bojkotovala glasanje

Nova pre 38 minuta
Oksfam pred Davos: Milijarderi sve bogatiji

Oksfam pred Davos: Milijarderi sve bogatiji

Vreme pre 28 minuta
Izabrana nova Vlada Republike Srpske

Izabrana nova Vlada Republike Srpske

Sputnik pre 1 sat