Bog se javi: Pravoslavci danas slave Bogojavljenje

Bujanovac, 19. januar 2026. (foto arhiva) – Bog se javi! Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Bogojavljenje, praznik ustanovljen u spomen na Hristovo krštenje u reci Jordan i objavljivanje Bogočoveka.

Tradicionalno, na ovaj dan pliva se za Časni krst, a prema običajnom kalendaru počinju i dani pogodni za venčanja. Bogojavljenje je jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika. Današnji praznik obeležava se u spomen na događaj kada je Sveti Jovan krstio Isusa Hrista u reci Jordan. Prvi put ostvareno je Sveto Trojstvo – u Božjem glasu sa neba koji reče: “Ovo je Sin moj”, krštenju Sina Božijeg u reci i Svetom duhu koji je u obliku goluba sleteo na Hrista, prenosi RTS.