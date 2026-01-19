Košta: U narednih nekoliko dana biće vanredna sednica Evropskog saveta zbog tenzija oko Grenlanda

Košta: U narednih nekoliko dana biće vanredna sednica Evropskog saveta zbog tenzija oko Grenlanda
Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta danas je saopštio da je nakon konsultacija sa državama članicama EU, povodom tenzija oko Grenlanda, potvrđeno da je EU „strogo posvećena“ jedinstvu u principima međunarodnog prava teritorijalnog integriteta i nacionalnog suvereniteta, kao i da je EU jedinstvena u podršci i solidarnosti sa Danskom i Grenlandom. U saopštenju se dodaje da je EU takođe posvećena „priznavanju zajedničkog transatlantskog interesa za mir i
