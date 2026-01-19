Vaterpolisti Hrvatska lako potpili Tursku i ostali u trci za polufinale EP

Euronews pre 15 minuta  |  Autor: Euronews
Vaterpolisti Hrvatska lako potpili Tursku i ostali u trci za polufinale EP

Kada je sjajna Grčka potopila Italiju (15:13), vaterpolistima Hrvatske je to ponovo otvorila šansu za plasman u polufinalče.

Sigurnom igrom su potopili nejaku Tursku 22:9 (6:1, 5:2, 6:4, 5:2), pa će prekosutra protiv "azura" igrati za drugo mesto i plasman u polufinale, a zatim, ako Srbija sutra protiv Crne Gore (20.30), sačuva prvo mesto i duel sa "delfinima" u borbi za finale. Imao je Ivica Tucak, selektor Hrvatske, priliku da odmori glavne adute za duel sa Italijanima, a ni "druga postava" nije mazila Turke. Zvonimir Butić, Matias Biljaka i ostali igrači već posle prve četvrtine su
