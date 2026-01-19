MOL preuzima većinski udeo u NIS-u: Potpisan okvirni sporazum sa "Gaspromnjeftom" o kupovini 56,15 odsto

Kurir pre 59 minuta
MOL preuzima većinski udeo u NIS-u: Potpisan okvirni sporazum sa "Gaspromnjeftom" o kupovini 56,15 odsto

MOL Grupa je potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazum (Heads of Agreement) sa kompanijom Gazprom Neft o kupovini udela od 56,15% u srpskoj kompaniji Naftna industrija Srbije ( NIS).

Po okončanju transakcije, MOL će preuzeti značajne akcionarske odgovornosti i prava upravljanja u kompaniji koja upravlja jedinom rafinerijom u Srbiji, čime će dodatno ojačati svoje prisustvo na energetskom tržištu Centralne i Jugoistočne Evrope. Pored rafinerije nafte u Pančevu, NIS poseduje i maloprodajnu mrežu, kao i portfolio u oblasti istraživanja i proizvodnje. Transakcija, koja će biti realizovana nakon ispunjenja uslova predviđenih okvirnim sporazumom,
