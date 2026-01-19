Železnička nesreća u Španiji kod Adamuza: najmanje 39 poginulih, preko 170 povređenih, trodnevna žalost i istraga

Naslovi.ai pre 8 minuta
Železnička nesreća u Španiji kod Adamuza: najmanje 39 poginulih, preko 170 povređenih, trodnevna žalost i istraga

Sudari dva brza voza u pokrajini Kordoba izazvali su najtežu železničku nesreću u Španiji u poslednjoj deceniji, uz angažman spasilačkih službi i vojske.

U sudaru dva voza u Adamuzu, Kordoba, poginulo je najmanje 39 ljudi, a povređeno je preko 170, od kojih je 15 u teškom stanju, uključujući četvoro maloletnika. Nesreća se dogodila kada je voz kompanije Iryo sa oko 300 putnika iskočio iz šina i prešao na susedni kolosek, sudarivši se sa vozom koji je dolazio iz suprotnog pravca. Beta N1 Info BBC News Večernje novosti SEEbiz

Spasilačke ekipe, uz pomoć vojske, nastavljaju evakuaciju i potragu na mestu nesreće. Zbog nesreće, železnički saobraćaj između Madrida i južnih andaluzijskih gradova je obustavljen, a poremećaji u saobraćaju traju širom zemlje. Euronews Telegraf Politika RTS

Španski ministar saobraćaja Oskar Puente opisao je nesreću kao "izuzetno čudnu" i teško objašnjivu, navodeći da je pruga nedavno renovirana. Premijer Pedro Sančez otkazao je učešće na forumu u Davosu i otputovao u Kordobu, dok će kralj Felipe VI i kraljica Leticija takođe posetiti mesto nesreće. Telegraf B92 Blic

Brojni svedoci opisali su dramatične scene sa lica mesta, uključujući putnike koji su koristili čekiće da razbiju prozore i pružali prvu pomoć unesrećenima. Jedan od poginulih je mašinovođa jednog od vozova. B92 Blic Radio 021

Evropski zvaničnici, uključujući šeficu diplomatije EU Kaju Kalas i predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, izrazili su saučešće porodicama žrtava i narodu Španije, ističući solidarnost i želju za brzim oporavkom povređenih. Serbian News Media

Prema izvorima iz španskog Ministarstva saobraćaja, oba voza su u trenutku sudara vozila brzinom od oko 200 km/h, što dodatno osvetljava okolnosti nesreće. Voz koji je prvi iskliznuo sa šina vozio je 204 km/h, dok je drugi voz jurio oko 209 km/h. Uzrok nesreće još nije poznat, a čudno je da se iskliznuće dogodilo na deonici pruge koja je obnovljena prošlog maja. Nesreća je možda uzrokovana pucanjem spoja na pruzi. B92

Španski sindikat mašinovođa upozoravao je više puta železničkog operatera ADIF na velika habanja brzih železničkih pruga, uključujući i onu u Adamuzu u Kordobi. U pismu sindikata navodi se da postoje rupe, neravnine i neizbalansiranost u nadzemnim delovima pruge, što može ugroziti bezbednost saobraćaja. Blic

Nesreću je preživeo i mladić sa Balkana koji je bio na video pozivu sa porodicom u trenutku sudara, ali je tokom haosa izgubio telefon, što je porodicu dovelo u agoniju dok nije potvrđeno da je živ. Telegraf

Premijer Španije Pedro Sančez najavio je trodnevnu žalost i garantovao da će Vlada javnost obavestiti čim se sazna istina o uzrocima nesreće, ističući jedinstvo i koordinaciju među institucijama u odgovoru na tragediju. Večernje novosti RTS

