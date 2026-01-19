Preminuo čuveni modni kreator Valentino

Nedeljnik pre 55 minuta
Valentino Garavani, italijanski dizajner čije su se glamurozne haljine, često u njegovoj „zaštitnoj Valentino crvenoj“ boji, isticale na modnim revijama gotovo pola veka, umro je u svom domu u Rimu u 94. godini, saopštila je danas njegova fondacija.

Bio je jedan od giganata mode 20. veka, a njegove kreacije nosile su Elizabet Tejlor, Nensi Regan, Šeron Stoun, Džulija Roberts, Gvinet Paltrou. Bio je 1960. godine suosnivač Kuće mode Valentino i u vrhu te profesije je rangiran uz Đorđa Armanija i Karla Lagerfelda, prenosi Bi-Bi-Si (BBC). Kovčeg s njegovim telom će biti izložen u sedištu njegovr fondacije u Rimu u sredu i četvrtak, a u petak sahrana u Rimu, najavila je agencija AP.
