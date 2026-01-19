Srpska pravoslavna crkva danas obeležava Bogojavljenje – jedan od najvećih hrišćanskih praznika

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas, 19. januara, proslavljaju Bogojavljenje, jedan od najznačajnijih praznika u hrišćanskom kalendaru. Ovim praznikom obeležava se krštenje Isusa Hrista na reci Jordan i prvo javno otkrivenje Svete Trojice – Oca, Sina i Svetog Duha.

Prema hrišćanskom predanju, Isusa Hrista je krstio Sveti Jovan Krstitelj. Tokom krštenja, kako verovanje kaže, otvorila su se nebesa, Sveti Duh se spustio u obliku goluba, a glas Boga Oca objavio je: „Ovo je Sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji“. Ovaj događaj simbolizuje početak Hristove javne službe i jedno od najvažnijih otkrivenja u hrišćanskoj veri. Na Bogojavljenje se vernici tradicionalno pozdravljaju rečima „Bog se javi“, na šta se odgovara „Vaistinu se