Pucnjava u gradskoj kući u Češkoj: Dvoje mrtvih, šestoro povređenih

Češki ministar unutrašnjih poslova Lubomir Metnar krenuo je na mesto pucnjave

Dve osobe su poginule, a šest je povređeno u pucnjavi koja se dogodila danas u gradskoj kući u mestu Hripska, na severu Češke, saopštila je policija. Policija je navela na platformi Iks da je među poginulima i napadač, kao i da je jedna žena teško povređena, a da je zgrada gradske kuće bezbedna. Incident se dogodio oko 10.30 časova po lokalnom vremenu. Češki ministar unutrašnjih poslova Lubomir Metnar krenuo je na mesto pucnjave. „Potvrđujemo da su dva muškarca (od