U Teheranu nove eksplozije, Izrael potvrdio vazdušne udare; Tramp: Ako Iran udari uzvratićemo neviđenom silom

TEHERAN - Iranska vlada je potvrdila da je lider Islamske revolucije ajatolah Sejed Ali Hamnei ubijen u subotu u napadu Sjedinjenih Američkih Država i Izraela i proglasila četrdesetodnevnu žalost. Nove eksplozije u Teheranu. Iz Izraela poručuju da izvode opsežan talas vazdušnih udara na ciljeve u Iranu. Revolucionarna garda je zabranila brodovima prolaz kroz Ormuski moreuz, preko kojeg se odvija tranzit petine svetske nafte i gasa.

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo izvodi opsežan talas vazdušnih udara na mete iranskog režima u srcu Teherana, saopštila je danas Izraelska vojska (IDF) i potvrdila da su izvedeni "opsežni udari i u proteklom danu kako bi uspostavila vazdušnu nadmoć i otvorio put ka Teheranu", prenosi Tajms of Izrael. Iranski državni mediji potvrdili su da je vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, ubijen u zajedničkim napadima Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, nakon što su