Preminula Senka Veletanlić

BEOGRAD - Poznata srpska i jugoslovenska pevačica i glumica Senka Veletanlić preminula je danas, objavio je njen sin, muzičar Vasil Hadžimanov na svom Fejsbuk nalogu.

"Jutros nas je napustila moja majka Senka Veletanlić nakon teške bolesti. Otišla je tiho, dostojanstveno, u snu, kao dama, baš kako joj i priliči. Volim te mama. Hvala ti mama, napisao je Hadžimanov. Senka Veletanlić rođena je u Zagrebu, 27. maja 1936. Počela je da peva u horu KUD Joža Vlahović, i sa njima je prvi put putovala u Pariz, Belgiju, Italiju, a 1958. godine napravila je prve snimke za Radio Zagreb. Završila je Ekonomski fakultet, ali je odlučila da se