Plaćenici odbijaju da idu na front
Vesti online pre 1 sat | Sputnjik (A. S.)
Kolumbijski plaćenici koji ratuju na strani Ukrajine već prvog dana su odbili da idu na prvu liniju fronta u Harkovskoj oblasti, saopštili su izvori u ruskim bezbednosnim strukturama.
„Plaćenici iz Kolumbije, koji su stavljeni pod komandu 3. Posebne teške mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine, već prvog dana su odbili da izađu na isturene položaje na delu fronta Melovoj–Hatnje u Harkovskoj oblasti“, naveo je sagovornik agencije. Prema njegovim rečima, stranci su nezadovoljni rasformiranjem sopstvene jedinice, kao i time što su njihovi sunarodnici uklonjeni sa komandnih pozicija. Kako navode ruski bezbednosni izvori, većinu Kolumbijaca