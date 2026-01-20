Na današnji dan, 20. januar

Danas je utorak, 20. januar, a ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1265 – Prvi put je sazvan engleski parlament. Donji dom činila su po dva predstavnika nižeg plemstva iz svake grofovije i po dva građanina iz većih gradova, dok su Gornji dom činili baroni i više sveštenstvo. 1667 – Završen je trinaestogodišnji rat Rusije i Poljske, koji je izbio nakon što su pobunjeni ukrajinski Kozaci priznali vrhovnu vlast ruskog cara. 1841 – Okončan je Prvi opijumski rat između Velike Britanije i Kine. Mirom u Nankingu poražena Kina bila je