Vučić u Davosu razgovarao s Makronom, Štokerom, Plenkovićem

Predsednik Srbije danas se na margini Svetskog ekonomskog foruma u Davosu sreo sa premijerom Hrvatske Andrejom Plenkovićem, austrijskim kancelarom Kristijanom Štokerom, francuskim predsednikom Emanuelom Makronom kao i sa predsednikom francuske elektro kompanije EDF Bernarom Fontanom.

Vučić je na svom Instagram profilu napisao uz sliku susreta s francuskim predsednikom Emanulom Makronom da je uvek "dobro i korisno čuti šta jedan od najvažnijih lidera ima da kaže o aktuelnim globalnim izazovima i načinima da se prevaziđu krize i rastuće podele uz više dijaloga i odgovornosti".

On je rekao da je došao da čuje govor Makrona u Davosu.

Kako je napisao na Instagramu on je tokom kratkog susreta sa austrijskim kancelarom Kristijanom Štokerom razgovarao je o "aktuelnim evropskim izazovima, ekonomskoj saradnji i značaju stabilnosti u Evropi".

Vučić je istakao da je u ovim teškim vremenima važno da se radi zajedno na projektima koji jačaju sigurnost i obezbeđuju bolju budućnost za za građane.

Vučić je sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem razgovarao o NIS-u i ukupnoj energetskoj situaciji.

"Sa Andrejom Plenkovićem o pitanjima vezanim za NIS, ukupnoj energetskoj situaciji i obezbeđivanju stabilnog snabdevanja u složenim okolnostima", naveo je Vučić na Instagramu.

Razgovarao je danas i sa predsednikom i izvršnim direktorom francuske elektro kompanije EDF Benrarom Fontanom (Bernard Fontan) sa kojim je kako je rekao razgovarao o "sveobuhvatnim problemima sa kojima se Srbija suočava na polju energetike".

Rekao je da ih je pozvao da "što pre dođu u Beograd" kako bi razgovarali o pristupu za rešavanje izazova u energetskoj sigurnosti i stabilnim, predvidivim uslovima za privredu i građane, kao i o nuklearnoj energiji.

"Razgovarali smo o modernizaciji i otpornosti elektroenergetskih sistema, ubrzanju dekarbonizacije uz realne rokove i finansijski održive modele, kao i o razmeni znanja i iskustava u oblastima energetske tranzicije, novih tehnologija i upravljanja velikim infrastrukturnim projektima. Posebno danas, energija postaje pitanje i razvoja i bezbednosti i zato Srbija nastavlja da traži partnerstva koja donose konkretne rezultate, investicije i tehnološki napredak, uz punu odgovornost prema budućnosti, napisao je Vučić.

Vučić je ranije tokom prvog dana Svetskog ekonomskog foruma 2026 razgovarao i sa sastao s predsednikom Poljske Karolom Navrockim i predsednicom Evropske centralne banke Kristin Lagard. Razgovarao je danas i sa direktorkom Međunarodnog monetarnog fonda Kristalinom Georgijevom i s predsednicima Švajcarske i DR Konga.

Predsednik Srbije učestvovao je danas na panelu "Oblikovanje ekonomskog identiteta Evroazije" u Davosu sa predsednikom Azerbejdžan Ilhamom Alijevim, predsednikom Jermenije Vahanom Hačaturijanom i predsednicom kompanije Limak Holdings Ebru Ozdemir.

(Beta, 20.01.2026)