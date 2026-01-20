Svetski ekonomski forum u Davosu – Vučić: Svet ide u ludom smeru, moramo da sačuvamo mir

RTS pre 23 minuta
Svetski ekonomski forum u Davosu – Vučić: Svet ide u ludom smeru, moramo da sačuvamo mir

U švajcarskom gradu Davosu u toku je Svetski ekonomski forum koji okuplja ekonomsku i političku elitu sveta. Osim ekonomskih, jedna od glavnih tema biće i Grenland, pošto u Švajcarsku stiže predsednik SAD Donald Tramp. Srbiju predstavlja predsednik Aleksandar Vučić koji je u obraćanju novinarima istakao da svet ne ide u dobrom smeru i da Srbija treba da sačuva mir.

Vučić: Moramo da sačuvamo mir i brzorastuću ekonomiju Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je u Davosu s pažnjom slušao govore kineskog zamenika premijera i predsednice EK Ursule fon der Lajen. "Ursula fon der Lajen je naglasila da je 'politički razvod' između Amerike i Unije trajan. Iskoristila je tri reči kada je govorila o sankcijama, koje je nazvala velikom greškom. Rekla je da će odgovor biti proporcionalan, nepokolebljiv i da će biti ujedinjeni.
