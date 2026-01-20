Zašto Srbija uzima 5% NIS-a? Evo zašto će nam MOL prepustiti udeo u vlasništvu: "Blokiraćemo odluke sa kojima se ne slažemo"

Blic pre 19 minuta
Zašto Srbija uzima 5% NIS-a? Evo zašto će nam MOL prepustiti udeo u vlasništvu: "Blokiraćemo odluke sa kojima se ne slažemo"…

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je Srbija sa MOL-om potpisala memorandum o razumevanju koji predviđa da se naš udeo vlasništva poveća za pet odsto i da će to našoj zemlji omogućiti dodatnu kontrolu u Skupštini akcionara NIS-a i da neke odluke blokira ukoliko bude smatrala da je to neophodno.

Ministarka je istakla da je cilj Srbije da poboljša svoju poziciju u odnosu na onu koja je za NIS ispregovarana 2008. godine i da Srbija nakon završene transakcije između Gaspromnjefta i MOL-a poveća svoj udeo za pet odsto. "Mislim da smo to uspeli, bar u ovom preliminarnom momentu, kada se dogovaramo o preliminarnim i osnovnim načelima budućeg sporazuma. Srbija je zapravo sa MOL-om potpisala memorandum o razumevanju koji predviđa da se udeo Srbije poveća za pet
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Đedović: NIS podneo zahtev OFAK-u za produženje licence za rad

Đedović: NIS podneo zahtev OFAK-u za produženje licence za rad

RTV pre 19 minuta
NIS podneo zahtev OFAK-u za produženje licence za rad

NIS podneo zahtev OFAK-u za produženje licence za rad

Radio 021 pre 19 minuta
Đedović: NIS podneo zahtev OFAK-u za produženje licence za rad

Đedović: NIS podneo zahtev OFAK-u za produženje licence za rad

N1 Info pre 44 minuta
Đedović Handanović: NIS podneo zahtev OFAK-u za produženje licence za rad

Đedović Handanović: NIS podneo zahtev OFAK-u za produženje licence za rad

Nedeljnik pre 44 minuta
Đedović Handanović: Moramo pričekati odobrenje OFAC-a

Đedović Handanović: Moramo pričekati odobrenje OFAC-a

SEEbiz pre 1 sat
NIS podneo zahtev OFAK-u za produženje licence za rad

NIS podneo zahtev OFAK-u za produženje licence za rad

Sputnik pre 44 minuta
NIS podneo zahtev za produženje licence dok traju dogovori o transakciji između Gaspromnjefta i MOL-a

NIS podneo zahtev za produženje licence dok traju dogovori o transakciji između Gaspromnjefta i MOL-a

Slobodna Evropa pre 44 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

MOL

Ekonomija, najnovije vesti »

Đedović: NIS podneo zahtev OFAK-u za produženje licence za rad

Đedović: NIS podneo zahtev OFAK-u za produženje licence za rad

RTV pre 19 minuta
Lavrov: Prodaja NIS-a mađarskom MOL-u je u interesu Rusije

Lavrov: Prodaja NIS-a mađarskom MOL-u je u interesu Rusije

RTV pre 4 minuta
Danas: "Država dovede 100.000 stranaca, a onda ih ostavi na milost i nemilost poslodavcima"

Danas: "Država dovede 100.000 stranaca, a onda ih ostavi na milost i nemilost poslodavcima"

N1 Info pre 14 minuta
Nezaposlenima "leže" novac na račune

Nezaposlenima "leže" novac na račune

InfoKG pre 19 minuta
RGZ: Do sada 825.184 prijave za bespravne objekte – Rok do 5. februara

RGZ: Do sada 825.184 prijave za bespravne objekte – Rok do 5. februara

Stav.life pre 14 minuta