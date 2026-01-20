Zašto Srbija uzima 5% NIS-a? Evo zašto će nam MOL prepustiti udeo u vlasništvu: "Blokiraćemo odluke sa kojima se ne slažemo"…

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je Srbija sa MOL-om potpisala memorandum o razumevanju koji predviđa da se naš udeo vlasništva poveća za pet odsto i da će to našoj zemlji omogućiti dodatnu kontrolu u Skupštini akcionara NIS-a i da neke odluke blokira ukoliko bude smatrala da je to neophodno.

Ministarka je istakla da je cilj Srbije da poboljša svoju poziciju u odnosu na onu koja je za NIS ispregovarana 2008. godine i da Srbija nakon završene transakcije između Gaspromnjefta i MOL-a poveća svoj udeo za pet odsto. "Mislim da smo to uspeli, bar u ovom preliminarnom momentu, kada se dogovaramo o preliminarnim i osnovnim načelima budućeg sporazuma. Srbija je zapravo sa MOL-om potpisala memorandum o razumevanju koji predviđa da se udeo Srbije poveća za pet