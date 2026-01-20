Đedović Handanović: Nis podneo zahtev OFAK za produženje licence za rad

Newsmax Balkans pre 6 sati
Đedović Handanović: Nis podneo zahtev OFAK za produženje licence za rad

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je da je NIS podneo zahtev OFAK, odnosno administraciji SAD da Naftnoj industriji Srbije dozvoli da nastavi operativni rad, dok se vode dalji razgovori da bi se dogovorena transakcija između Gaspromnjefta i MOL uspešno završila.

Ona je istakla i da bi nakon završene transakcije Srbija mogla da poveća svoj udeo za pet odsto i da se očekuje da će drugi partneri iz UAE da uzmu manjinski udeo u okviru 56,15 odsto koje namerava da uzme MOL. Ministarka Đedović Handanović je pojašnjavajući dokle se stiglo u reševanju problema NIS rekla da se još nije došlo do kupoprodajnog ugovora, već da smo trenutno kod osnovnih odredbi budućih ugovora. "Ostaje još dosta posla da se uradi da bi se ceo ugovor i
