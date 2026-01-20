Gaspromnjeft i MOL postpisali pismo o namerama

Danas pre 3 sata  |  FoNet
Kompanija Gaspromnjeft potvrdila je danas da je sa mađarskom kompanijom MOL potpisala pismo o namerama o prodaji svog udela u Naftnoj industriji Srbije, objavio je Tass.

Ranije danas MOL je objavio potpisivanje obavezujućeg sporazuma sa Gaspromnjeftom o sticanju akcija u NIS-u. Mađarski holding je naveo da bi posao mogao biti zaključen do 31. marta, ali će zahtevati odobrenje američkog OFAK-a i srpskih vlasti. Generalni direktor MOL grupe Žolt Hernadi rekao je da pregovaraju sa kompaniojom ADNOC iz Ujedinjenih Arapskih Emirata da se pridruži NIS-u kao manjinski akcionar.
