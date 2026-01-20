Kraj ere Gaspromnjefta u NIS-u

Srpska energetska prekretnica

Gaspromnjeft je potvrdio u ponedeljak da je sa mađarskom kompanijom MOL potpisao dogovor o namerama o prodaji paketa akcija u Naftnoj industriji Srbije, saopštila je ruska kompanija, prenosi Komersant. Mađarska kompanija MOL prethodno je saopštila da je potpisala obavezujući preliminarni ugovor sa Gaspromnjeftom o kupovini 56,15 odsto udela u NIS-u. MOL je pojasnio da će steći kontrolu nad rafinerijom Pančevo sa kapacitetom prerade od 4,8 miliona tona sirove nafte