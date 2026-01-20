"Gaspromnjeft" potvrdio da je sa MOL-om potpisao dogovor o namerama o prodaji NIS

"Gaspromnjeft" potvrdio da je sa MOL-om potpisao dogovor o namerama o prodaji NIS

Gaspromnjeft je potvrdio da je sa mađarskom kompanijom MOL potpisao dogovor o namerama o prodaji paketa akcija u Naftnoj industriji Srbije, saopštila je ruska kompanija, prenosi Komersant.

Mađarska kompanija MOL prethodno je saopštila da je potpisala obavezujući preliminarni ugovor sa Gaspromnjeftom o kupovini 56,15 odsto udela u NIS-u. MOL je pojasnio da će steći kontrolu nad rafinerijom Pančevo sa kapacitetom prerade od 4,8 miliona tona sirove nafte godišnje, mrežom od skoro 400 benzinskih stanica i istražnim i proizvodnim sredstvima sa 173 miliona barela 2P rezervi. Za završetak transakcije potrebno je odobrenje Ministarstva finansija SAD i
Ključne reči

PančevoMađarskanaftaMOLGaspromnjeft

