Bila je ovo odlična decenija za milijardere

Živimo u svetu u kome superbogati već kupuju izbore, poseduju medije i mogu da računaju na represivni aparat države. Pa ko će onda spasti demokratiju?

U poslednjoj deceniji svet se, sa jedne strane, suočava sa rekordnim usponom milijardera, i sa druge, starim političkim strahovima od erozije demokratije, jačanja autoritarnih režima i sužavanja prostora za protest i kritiku. Prema izveštaju Oxfama iz januara ove godine, „Resisting the Rule of the Rich“, broj svetskih milijardera prvi put je premašio 3.000, dok se bogatstvo najbogatijih penje na istorijski maksimum u trenutku kada četvrtina svetskog stanovništva