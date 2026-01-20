Vreme danas: Sunčano i hladno

Danas pre 4 sati  |  Beta
Vreme danas: Sunčano i hladno

U Srbiji će danas biti sunčano ali hladno vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru u većem delu zemlje vedro uz umeren i jak mraz, a magla i niska oblačnost pretežno se očekuju na severu Vojvodine i u istočnoj Srbiji, gde će se lokalno zadržati i duže u toku prepodneva. U toku noći utorka na sredu, sa juga stiže umereno naoblačenje, koje će tek ponegde, veoma retko, usloviti provejavanje slabog snega. Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području i na planinama povremeno jak, jugoistočni. Najniža temperatura biće od minus 13 stepeni do
