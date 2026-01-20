Preminula legendarna pevačica Blagica Beti Đorđević

Srpska muzička scena ostala je siromašnija za još jednu veliku divu.

U 80. godini života preminula je Blagica Beti Đorđević, jedna od najprepoznatljivijih džez i soul pevačica bivše Jugoslavije i Srbije, prenose mediji. Vest o njenoj smrti domaću javnost je duboko potresla, posebno jer je dolazi samo dan nakon smrti još jedne velike pevačice, Senke Veletanlić. Beti Đorđević rođena je 1946. godine u Kumanovu. Na muzičku scenu stupila je krajem 1960-ih i tokom decenija postala sinonim za emotivno, snažno izvođenje džeza i soula na