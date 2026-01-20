Preminula Beti Đorđević

Pevačica Blagica Beti Đorđević, preminula je u 80. godini, potvrđeno je RTS-u. Publika će je najviše pamtiti po nezaboravnom hitu „Počnimo ljubav ispočetka“.

Blagica Beti Đorđević je u mladosti bila vanserijski talenat. Rođena je u Kumanovu 1946. godine, a na muzičku scenu tadašnje Jugoslavije, kročila je krajem šezdesetih godina. Na početku karijere je putovala po Evropi i nastupala u uglednim klubovima izvodeći „evropski“ repertoar. Sedamdesetih je počela redovno da nastupa u hotelu „Jugoslavija“ u kom se okupljala elita iz čitave zemlje i u kom su odsedale svetske zvezde. Njen talenat otkrio je kompozitor Aleksandar