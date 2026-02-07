Zvuci i politika

Ceremoniju dodele nagrade Gremi pratili su blešteći nastupi i političke poruke, zbog čega su izvođači uspeli ponovo da izlude američkog predsednika

Dodela najznačajnijih muzičkih nagrada Gremi okončana je tako što je reper Bed Bani postao prvi izvođač u 68 godina dugoj manifestaciji za album na španskom, dok su među dobitnicima i Bili Ajliš i Kendrik Lamar, koji je osvojio čak pet priznanja. Ceremoniju su pratili blešteći nastupi i političke poruke, zbog čega su izvođači uspeli ponovo da izlude američkog predsednika, koji je najavio i tužbu protiv voditelja Trevora Noe, čije je šale ocenio kao zloupotrebu, a