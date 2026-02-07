Pokušaj kupovine birača

Radar pre 1 sat  |  Goran Dakić
Pokušaj kupovine birača

Otkad su odlukom Centralne izborne komisije BiH poništeni rezultati na delu biračkih mesta, Dodik i njegov SNSD ne žale para da odbrane pobedu svog kandidata Siniše Karana

za Radar iz Banjaluke Ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 opština i gradova biće održani 8. februara, a pravo glasa ima oko 85.000 birača. Na prethodnim prevremenim izborima, koji su održani 23. novembra prošle godine, Siniša Karan iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata ( SNSD) osvojio je 50,39 odsto glasova, dok je njegov glavni rival, Branko Blanuša iz Srpske demokratske stranke (SDS), dobio 48,22 odsto
Otvori na radar.rs

Povezane vesti »

U nedelju ponovljeni izbori za predsednika Republike Srpske

U nedelju ponovljeni izbori za predsednika Republike Srpske

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Demokratska strankaRepublika SrpskaBanjalukaIzbori

Svet, najnovije vesti »

Rešena misterija koja je zbunjivala naučnike vek i po: Kako je ova reka tekla uzbrdo?

Rešena misterija koja je zbunjivala naučnike vek i po: Kako je ova reka tekla uzbrdo?

Kurir pre 1 minut
Drama: U ski-centru Zaustavilo se 20 gondola, 67 ljudi ostalo zarobljeno: Akcija spasavanja na 21 metar visine traja 5 sati!

Drama: U ski-centru Zaustavilo se 20 gondola, 67 ljudi ostalo zarobljeno: Akcija spasavanja na 21 metar visine traja 5 sati!

Blic pre 1 sat
Aksios: Delegacije SAD i Irana ipak se sastale tokom pregovora u Omanu

Aksios: Delegacije SAD i Irana ipak se sastale tokom pregovora u Omanu

Politika pre 47 minuta
Opstanak Starmera na vlasti pod znakom pitanja, policija pretresla objekte lorda Mendelsona

Opstanak Starmera na vlasti pod znakom pitanja, policija pretresla objekte lorda Mendelsona

Beta pre 1 sat
UKRAJINSKA KRIZA Procena: Mirovni sporazum do marta na insistiranje SAD - malo verovatan

UKRAJINSKA KRIZA Procena: Mirovni sporazum do marta na insistiranje SAD - malo verovatan

RTV pre 1 sat