Pokušaj kupovine birača

Otkad su odlukom Centralne izborne komisije BiH poništeni rezultati na delu biračkih mesta, Dodik i njegov SNSD ne žale para da odbrane pobedu svog kandidata Siniše Karana

za Radar iz Banjaluke Ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 opština i gradova biće održani 8. februara, a pravo glasa ima oko 85.000 birača. Na prethodnim prevremenim izborima, koji su održani 23. novembra prošle godine, Siniša Karan iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata ( SNSD) osvojio je 50,39 odsto glasova, dok je njegov glavni rival, Branko Blanuša iz Srpske demokratske stranke (SDS), dobio 48,22 odsto