U nedelju ponovljeni izbori za predsednika Republike Srpske

U Republici Srpskoj u ponoć počinje predizborna tišina uoči ponovljenih prevremenih izbora za predsednika Republike Srpske koji će biti održani u nedelju na 136 biračkih mesta.

Pravo glasa ima 85.000 građana. U Palatu Republike u Banjaluci će Siniša Karan, kandidat vladajućih ili opozicioni Branko Blanuša. Još nisu ni održani, a već se u javnosti pominje da bi i ovi izbori mogli da budu osporavani. Takva mišljenja podgrejale su i optužbe opozicije da vladajući za glas na ponovljenim izborima nude novac. Istragu od ministra policije traži premijer Savo Minić. „Ko plaća 500 maraka za glas, odmah ga privedite i pitajte ga od koga je čuo ili