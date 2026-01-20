Hiljade poljoprivrednika protestuju u Strazburu zbog trgovinskog sporazuma EU s Merkosurom

Insajder pre 2 sata
Hiljade poljoprivrednika protestuju u Strazburu zbog trgovinskog sporazuma EU s Merkosurom

Hiljade poljoprivrednika, vozeći traktore i mašući zastavama, okupile su se danas ispred Evropskog parlamenta (EP) u Strazburu u znak protesta protiv trgovinskog sporazuma potpisanog sa Merkosurom, pred glasanje o tome da li ga poslati na reviziju Sudu pravde Evropske unije.

Poljoprivrednici iz Francuske, Italije, Belgije i Poljske, kojih je po proceni policije oko 4.500, strahuju da će sporazum dovesti do uvoza jeftinije robe proizvedene po nižim standardima i sa zabranjenim pesticidima, prenosi Frans 24. "Ova slobodna trgovina može da otvori prilike za Italiju i smanji carine, ali ugrožava zdravlje svih nas", rekao je član italijanskog poljoprivrednog udruženja Koldireti Nikolo Kolijatasis. Iako se konačno odobrenje sporazuma ne
