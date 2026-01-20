Hiljade poljoprivrednika i traktora blokirale Strazbur u protestu protiv sporazuma EU-Merkosur

Nekoliko hiljada evropskih poljoprivrednika protestovalo je u Strazburu protiv sporazuma o slobodnoj trgovini između Evropske unije i zemalja latinoameričkog bloka Merkosur.

Kako navode gradske vlasti, u grad je stiglo oko 5.000 demonstranata i nekoliko stotina traktora, zbog toga što poslanici Evropskog parlamenta u sredu treba da odluče da li će od Evropskog suda pravde zatražiti mišljenje da li je sporni sporazum kompatibilan s pravom EU, što bi moglo da odloži proces ratifikacije, prenosi agencija Hina. Sporazum o slobodnoj trgovini potpisan je prošle sedmice u Paragvaju, ali tek treba da ga ratifikuje Evropski parlament, a