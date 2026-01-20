Hladni talas zahvatio Srbiju, temperature i do minus 15 stepeni

Jugmedia pre 5 sati  |  JuGmedia
Hladni talas zahvatio Srbiju, temperature i do minus 15 stepeni

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je narandžasti meteo-alarm za veći deo Srbije zbog ekstremno niskih temperatura i opasnosti od poledice.

Prema prognozama, u narednim danima očekuje se pretežno sunčano, ali veoma hladno vreme, sa temperaturama koje će se u pojedinim krajevima spuštati i ispod minus 15 stepeni Celzijusa. Narandžasti meteo-alarm na snazi je od juče u istočnoj, jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, gde se očekuju minimalne temperature niže od minus 10 stepeni, dok će u planinskim predelima biti još hladnije. Za utorak, 20. januara, RHMZ je proširio upozorenje na Zapadnu Srbiju, Šumadiju i
Ključne reči

ŠumadijaRHMZ

