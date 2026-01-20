Posle Putina, Tramp pozvao i Evropsku komisiju da bude član Odbora za mir: Iz EU nisu rekli da li je poziv prihvaćen

Predsednik SAD Donald Tramp pozvao je danas Evropsku komisiju da bude član "Odbora za mir" u Gazi.

Portparol Evropske komisije Olof Gil potvrdio je da je predsednica EK Ursula fon der Lajen dobila poziv i da će razgovarati sa drugim liderima EU o Gazi. Gil nije rekao da li je poziv prihvaćen, ali je naveo da komisija želi da "doprinese sveobuhvatnom planu za okončanje sukoba u Gazi". Ranije danas, Kremlj je saopštio da je Tramp pozvao predsednika Rusije Vladimira Putina da se pridruži "Odboru za mir" u Gazi. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima