Bela kuća: Donald Tramp nije planirao da ove nedelje putuje u Pariz, na hitni samit Grupe 7

N1 Info pre 3 sata  |  FoNet
Bela kuća: Donald Tramp nije planirao da ove nedelje putuje u Pariz, na hitni samit Grupe 7

Američki predsednik Donald Tramp nije planirao da ove nedelje putuje u Pariz, na hitni samit Grupe 7 koji je predložio predsednik Francuske Emanuel Makron, saopšteno je iz Bele kuće. "Predsednik Tramp nema planove da u ovom trenutku putuje u Pariz", navodi se, prenosi CNN.

Makron je u SMS poruci predloži Trampu da posle Davosa dođe u Pariz, gde bi on organizovao sastanak Grupe 7. "Mogao bih da organizujem sastanak G7 posle Davosa u Parizu u četvrtak popodne i da pozovem Ukrajince, Dance, Sirijce i Ruse", napisao je Makron u poruci, koju je Tramp danas objavio. Francuska trenutno predsedava Grupom 7, a naredni samit lidera planiran je za jun.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Posle Trampove mape sa američkom zastavom, Venecuela poziva na "simboličnu akciju"

Posle Trampove mape sa američkom zastavom, Venecuela poziva na "simboličnu akciju"

Insajder pre 1 sat
Venecuela pozvala građane da objave mapu zemlje na mrežama za odgovor Trampu

Venecuela pozvala građane da objave mapu zemlje na mrežama za odgovor Trampu

Politika pre 1 sat
Tramp ne ide u Pariz na samit G7

Tramp ne ide u Pariz na samit G7

Nova pre 2 sata
Grenland spreman da se brani? Premijer Grenlanda: Ne može se isključiti mogućnost upotrebe vojske

Grenland spreman da se brani? Premijer Grenlanda: Ne može se isključiti mogućnost upotrebe vojske

Večernje novosti pre 2 sata
Premijer Grenlanda: Vojna operacija malo verovatna, ali moramo biti spremni

Premijer Grenlanda: Vojna operacija malo verovatna, ali moramo biti spremni

N1 Info pre 4 sati
Tramp objavio privatne poruke koje mu je poslao Makron: Ovo je detaljna analiza šta one znače (foto)

Tramp objavio privatne poruke koje mu je poslao Makron: Ovo je detaljna analiza šta one znače (foto)

Kurir pre 4 sati
Poziv Rusima na G7: Pružena ruka Makrona

Poziv Rusima na G7: Pružena ruka Makrona

Večernje novosti pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SMSBela kućaCNNParizDonald TrampEmanuel MakronDavosFrancuska

Svet, najnovije vesti »

(Video) Pokušao da ubije policajca električnom testerom Albanac osuđen na 10 godina zatvora: Napravio haos na izricanju…

(Video) Pokušao da ubije policajca električnom testerom Albanac osuđen na 10 godina zatvora: Napravio haos na izricanju presude!

Blic pre 9 minuta
Potres na dubini od 10 kilometara: Zemljotres jačine 5,5 stepeni pogodio Tanzaniju

Potres na dubini od 10 kilometara: Zemljotres jačine 5,5 stepeni pogodio Tanzaniju

Blic pre 1 sat
Tramp napao sporazum Velike Britanije o prepuštanju ostrva Mauricijusu: Plan je prethodno podržala njegova administracija

Tramp napao sporazum Velike Britanije o prepuštanju ostrva Mauricijusu: Plan je prethodno podržala njegova administracija

Danas pre 1 sat
„U NATO-u prijatelji mogu postati neprijatelji i onda ostajete sami“: Je l’ se to Danskoj vraća karma Kiparske krize iz 1974?…

„U NATO-u prijatelji mogu postati neprijatelji i onda ostajete sami“: Je l’ se to Danskoj vraća karma Kiparske krize iz 1974?

Danas pre 1 sat
Žena izbodena 23 puta, lopatom joj amputirana noga. Jezivo ubistvo kod Rima: Suprug osumnjičen, preti mu doživotni zatvor…

Žena izbodena 23 puta, lopatom joj amputirana noga. Jezivo ubistvo kod Rima: Suprug osumnjičen, preti mu doživotni zatvor (foto)

Blic pre 1 sat