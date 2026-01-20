Tramp ne ide u Pariz na samit G7

Američki predsednik Donald Tramp nije planirao da ove nedelje putuje u Pariz, na hitni samit Grupe 7 koji je predložio predsednik Francuske Emanuel Makron, saopšteno je iz Bele kuće. „Predsednik Tramp nema planove da u ovom trenutku putuje u Pariz“, navodi se, prenosi CNN.

Makron je u SMS poruci predloži Trampu da posle Davosa dođe u Pariz, gde bi on organizovao sastanak Grupe 7. „Mogao bih da organizujem sastanak G7 posle Davosa u Parizu u četvrtak popodne i da pozovem Ukrajince, Dance, Sirijce i Ruse“, napisao je Makron u poruci, koju je Tramp danas objavio. Francuska trenutno predsedava Grupom 7, a naredni samit lidera planiran je za jun.