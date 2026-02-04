Ubijen Gadafijev sin: Pre 11 godina bio osuđen na smrt, protiv njega bila podignuta optužnica zbog zločina protiv čovečnosti…

Bio je istaknuta ličnost u politici Libije pre revolucije 2011. godine Detalji o okolnostima njegove smrti još uvek nisu dostupni Najistaknutiji sin pokojnog libijskog lidera Moamera Gadafija, Saif al Islam Gadafi, ubijen je, saopštili su u utorak izvori bliski porodici, njegov advokat Halid el-Zajdi i libijski mediji.

Iako je Saif al Islam dobro poznat u Libiji, posebno po svojoj ulozi u oblikovanju državne politike pre 2011. godine, poslednjih godina se povukao iz javnosti. Libijski sud ga je 2015. godine, u odsustvu, osudio na smrt zbog gušenja mirnih protesta tokom revolucije 2011. godine, koja je dovela do pada vlasti njegovog oca Gadafija. Seif al Islam Gadafi je negovao imidž umerenog reformatora, ali se taj imidž urušio kada je na početku pobune u Libiji obećao