Petnaest godina libijskog rasula: Sudbina Gadafijeve porodice nakon pada režima

Ubistvo Saifa al-Islama Gadafija, najpoznatijeg sina Muamera Gadafija u Zintanu, ponovo je u centar pažnje vratilo porodicu koja je decenijama bila sinonim za libijsku državu.

Atentat je izvršen u večernjim satima kada su četvorica maskiranih i naoružanih napadača upala u njegovu rezidenciju, koja je funkcionisala kao zatvoreni bezbednosni kompleks. Vest o njegovoj smrti potvrdili su članovi njegovog pravnog i političkog tima. U saopštenju se navodi da je Saif al-Islam pokušao da pruži otpor i da je došlo do kratkog fizičkog sukoba, nakon čega je ubijen vatrenim oružjem. Petnaest godina nakon sloma režima, sudbine Gadafijeve dece