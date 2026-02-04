Pokrenuta istraga o ubistvu Gadafijevog sina

Libijski tužioci danas počeli istragu ubistva Saifa al Islama Gadafija, sina ubijenog libijskog lidera Muamera el Gadafija, koji je stradao tokom direktnog sukoba s nepoznatim naoružanim napadačima.

U saopštenju njegove kancelarije navodi se da je 53-godišnji Saif el Islam ubijen sinoć nakon što su četvorica nepoznatih napadača provalila u njegovu kuću u gradu Zintan, na severozapadu Libije, preneo je BBC. Libijsko tužilaštvo je potvrdilo da je preminuo od prostrelnih rana i da je u toku identifikacija napadača. Forenzički timovi upućeni su u Zintan kako bi sproveli uviđaj i dodatne istrage, saopštilo je tužilaštvo. Istovremeno, pojavile su se oprečne