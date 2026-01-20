U Australiji četiri napada ajkula u tri dana

Jedan surfer danas je zadobio lakše povrede u napadu ajkule, četvrtom takvom napadu kod obale najnaseljenije australijske države u poslednja tri dana.

Napad je bio u Point Plomeru, 460 kilometara severno od glavnog grada države Novi Južni Vels, oko 9 časova, po lokalnom vremenu, saopštili su zvaničnici. Više desetina plaža duž istočne obale Australije, uključujući i plaže u Sidneju, privremeno su zatvorene. Napadi su usledili nakon višednevnih obilnih kiša koje su zamutile plićake.
