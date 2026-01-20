Automobil udario u zgradu u Zemunu, vozač (50) teško povređen

Na uglu Glavne i Ulice cara Dušana u Zemunu automobil udario u zgradu.

Nesreća se dogodila nešto posle ponoći kada je automobil, iz još neutvrđenih razloga, izleteo iz krivine i uleteo u zgradu, probivši zid. Od siline udara vozilo je preletelo zaštitne stubove i prednjim delom se zakucalo u zid zgrade, koji je znatno oštećen. Na mestu nesreće ostala je veća količina šuta, cigle, betona i delova reklama. Na terenu su i radnici koji pokušavaju da saniraju štetu u jednom od lokala u zgradi. Na snimcima nadzornih kamera vidi se da je