Teška nesreća u Mirijevu: Automobil udario devojčicu (12)

U beogradskom naselju Mirijevo, u Ulici Koste Nađa, danas oko 10 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je povređena dvanaestogodišnja devojčica.

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo kada je devojčica, učenica obližnje škole, pokušala da pretrči kolovoz. U tom trenutku na nju je naletelo putničko vozilo. Kako saznajemo, incident se dogodio za vreme velikog odmora, kada je u okolini škole bio prisutan veći broj dece. Na lice mesta je ubrzo stigla ekipa Hitne pomoći koja je pružila prvu pomoć povređenom detetu. „Devojčica je zadobila povrede tela, ali je bila komunikativna. U svesnom stanju je