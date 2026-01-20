Teška nesreća u Mirijevu: Automobil udario devojčicu (12)

Nova pre 5 sati  |  Autor: Telegraf
Teška nesreća u Mirijevu: Automobil udario devojčicu (12)

U beogradskom naselju Mirijevo, u Ulici Koste Nađa, danas oko 10 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je povređena dvanaestogodišnja devojčica.

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo kada je devojčica, učenica obližnje škole, pokušala da pretrči kolovoz. U tom trenutku na nju je naletelo putničko vozilo. Kako saznajemo, incident se dogodio za vreme velikog odmora, kada je u okolini škole bio prisutan veći broj dece. Na lice mesta je ubrzo stigla ekipa Hitne pomoći koja je pružila prvu pomoć povređenom detetu. „Devojčica je zadobila povrede tela, ali je bila komunikativna. U svesnom stanju je
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Ima povređenih u stravičnoj saobraćajnoj nesreći: Policija i Hitna pomoć odmah reagovali

Ima povređenih u stravičnoj saobraćajnoj nesreći: Policija i Hitna pomoć odmah reagovali

Večernje novosti pre 54 minuta
Automobil udario devojčicu (11) u Mirijevu: Prevezena u kliniku u Tiršovoj

Automobil udario devojčicu (11) u Mirijevu: Prevezena u kliniku u Tiršovoj

Newsmax Balkans pre 4 sati
Automobil udario devojčicu u Mirijevu, prevezena u kliniku u Tiršovoj

Automobil udario devojčicu u Mirijevu, prevezena u kliniku u Tiršovoj

N1 Info pre 5 sati
Pokosio devojčicu (12) tokom velikog odmora: Nesreća u Mirijevu, Hitna pomoć na terenu

Pokosio devojčicu (12) tokom velikog odmora: Nesreća u Mirijevu, Hitna pomoć na terenu

Blic pre 5 sati
Automobil udario devojčicu u Mirijevu, prevezena u kliniku u Tiršovoj

Automobil udario devojčicu u Mirijevu, prevezena u kliniku u Tiršovoj

NIN pre 5 sati
Devojčicu (12) udario auto kod škole u Mirijevu: Pretrčavala ulicu za vreme velikog odmora!

Devojčicu (12) udario auto kod škole u Mirijevu: Pretrčavala ulicu za vreme velikog odmora!

Kurir pre 5 sati
Devojčicu (12) udario automobil tokom velikog odmora: Nezgoda u Mirijevu

Devojčicu (12) udario automobil tokom velikog odmora: Nezgoda u Mirijevu

Mondo pre 5 sati
Povezane vesti »

Beograd, najnovije vesti »

Kad američki oficir pliva za Časni krst u Zemunu

Kad američki oficir pliva za Časni krst u Zemunu

Danas pre 44 minuta
Ima povređenih u stravičnoj saobraćajnoj nesreći: Policija i Hitna pomoć odmah reagovali

Ima povređenih u stravičnoj saobraćajnoj nesreći: Policija i Hitna pomoć odmah reagovali

Večernje novosti pre 54 minuta
Veliki požar zahvatio više objekata: Drama u Novom Pazaru, usledile evakuacije

Veliki požar zahvatio više objekata: Drama u Novom Pazaru, usledile evakuacije

Mondo pre 2 sata
Reklame na crvenim tramvajima

Reklame na crvenim tramvajima

Politika pre 2 sata
Požar u zgradi Islamske zajedice u Novom Pazaru

Požar u zgradi Islamske zajedice u Novom Pazaru

Danas pre 3 sata