U Krušiku jutros povređen radnik- zadobio opekotine lica i šaka

Kompanija za proizvodnju municije Krušik saopštila je da je u prepodnevnim satima u pogonu za izradu pirotehničkih elemenata došlo do samozapaljenja smeše kao i da je tom prilikom jedan radnih zadobio lakše opekotine.

Radnik je, kako se navodi u saopštenju kompanije, zadobio opekotine po šakama i crvenilo po licu. „U svesnom stanju prevezen je odmah u Urgentni centar Valjevo, službenim vozilom Krušika“, navela je kompanija. Nakon pregleda u urgentnom centru, radnik je pušten na kućno lečenje. Nova ekonomija je ranije pisala da je od 2022. godine do polovine 2025. godine u Krušiku bilo čak šest nezgoda prilikom kojih su povređeni radnici. U maju prošle godine sedam radnika ove