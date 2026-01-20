Joviću ni minut, šta sad ovo znači? „Srpski“ NBA derbi bez Srba

Košarkaši Golden Stejta su na svom parketu nadigrali Majami sa 135:112 za svoju četvrtu pobedu u nizu.

Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Brendin Podzemski sa 24 i Stef Kari sa 19 poena, dok je Džimi Batler ubacio 17, ali je povredio desno kolena sredinom treće četvrtine. U timu Majamija najbolji je bio Norman Pauel sa 21 poenom, dok je Endru Vigins ubacio 18. Srpski košarkaš Nikola Jović nije igrao ni minut. Mnogi su se zapitali šta sad ovo znači i da li je Jović kompletno ispao iz rotacije Majamija… Los Anđeles Klipersi su upisali šestu uzastopnu pobedu