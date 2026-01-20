Novi botovski napad, broj pratilaca na Instagram nalogu za sat porastao za 28.000

Portal N1 objavio je da je u toku „novi botovski napad“ na njihov portal i na Instagram naloge Nove i Danasa u vidu „enormnog rasta“ broja pratilaca.

Po navodima N1, broj pratilaca na njihovom Instagram nalogu porastao je za jedan sat za 28.000, dok je Instagram nalog Nova.rs za pola sata dobio 80.000 novih pratilaca. „Broj pratilaca na nalogu Danasa za samo pola sata danas je porastao za oko 30.000. Pod botovskim napadom su i nalozi Nova TV i Radar na čijim nalozima takođe enormno raste broj pratilaca“, objavio je portal N1. Podsetili su da su posle sličnih pojava u nedelju ugašeni svi nalozi Nova.rs, kao i