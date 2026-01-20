Novi napad botova na naloge Danasa, Nova.rs, N1, Nova TV i Radar

Broj pratilaca na nalogu Danasa za samo pola sata danas je porastao za oko 30.000, što ukazuje na botovski napad na naše naloge.

Pod napadom su i nalozi Nova.rs, N1, Nova TV i Radar na čijim nalozima takođe enormno raste broj pratilaca. Podsetimo, pre samo dva dana, u nedelju, ugašeni su svi nalozi Nova.rs, kao i nalog Radara, posle botovskog napada. Sve naloge smo uspeli da vratimo, ali pokušaji ne jenjavaju. Poslednji napad lažnih botovskih profila desio se 9. januara kada je broj pratilaca na Instagramu glavnog naloga Nova.rs porastao za 40.000. Nakon toga je usledilo već pomenuto