Stanković upisao prvenac u Ligi šampiona, katastrofa Mančester Sitija /video/

Sputnik pre 1 sat
Aleksandar Stanković, talentovani srpski fudbaler, postigao je pogodak u Ligi šampiona za Klub Briž u pobedi protiv Kairata od 4:1. Potom je Bode/Glimt savladao Mančester Siti sa 3:1 i može se reći da su Građani doživeli katastrofu.

U sedmoj utakmici Lige šampiona talentovani Aleksandar Stanković, sin Dejana Stankovića, postigao je prvenac u elitnom takmičenju (ne računajući kvalifikacije) i time doneo prednost Klubu Brižu protiv Kairata. Igrao se 32. minut kada je golman Kairta loše reagovao, a tu loptu odlično je zahvatio sjajni Stanković koji je zatresao mrežu. Ovo je njegov četvrti pogodak od početka sezone, a ujedno i još jedna potvrda o tome koliko je 20-godišnjak talentovan. Klub
Nova pre 34 minuta
Sport klub pre 34 minuta
Hot sport pre 1 sat
Radio sto plus pre 1 sat
RTS pre 59 minuta
Kurir pre 1 sat
Nova pre 1 sat
Danas pre 4 minuta
Danas pre 4 minuta
Danas pre 44 minuta
Danas pre 1 sat
Danas pre 2 sata