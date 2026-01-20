"Danas imaš dete, sutra ga nemaš" Smrt sina do zadnjeg dana nije prežalila - bolna životna priča Beti Đorđević

Večernje novosti pre 50 minuta
"Danas imaš dete, sutra ga nemaš" Smrt sina do zadnjeg dana nije prežalila - bolna životna priča Beti Đorđević

SLAVNA pevačica morala je da nastupi samo mesec dana nakon najvećeg gubitka u životu, a ona je bila dovoljno hrabra da stane na scenu i posveti mu svaku notu.

foto promo: Božidarac Blagica Beti Đorđević bila je jedna od najistaknutijih izvođačica džez i soul muzike na našim prostorima, a za vreme stare Jugoslavije spadala je u najveće muzičke zvezde Balkana. Sa suprugom Slobodanom Bobom Đorđevićem i njegovim bendom je tokom šezdesetih nastupala u američkim klupovima u Zapadnoj Nemačkoj, a potom je u čuvenom hotelu "Jugoslavija" svake večeri ostavljala bez daha svojim glasom Beograđane. Iza nje je velika karijera, kao i
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Preminula pevačica Beti Đorđević u 80. godini

Preminula pevačica Beti Đorđević u 80. godini

Nedeljnik pre 51 minuta
Beti Đorđević oduševila i kraljicu džeza Elu Ficdžerald i umalo otišla u Ameriku

Beti Đorđević oduševila i kraljicu džeza Elu Ficdžerald i umalo otišla u Ameriku

RTS pre 21 minuta
(Video) Ovo su pesme koje su obeležile karijeru Beti Đorđević od „Počnimo ljubav ispočetka“ do večnih numera koje se i danas…

(Video) Ovo su pesme koje su obeležile karijeru Beti Đorđević od „Počnimo ljubav ispočetka“ do večnih numera koje se i danas pevaju

Dnevnik pre 55 minuta
Preminula Beti Đorđević

Preminula Beti Đorđević

RTS pre 55 minuta
Preminula pevačica Beti Đorđević

Preminula pevačica Beti Đorđević

RTV pre 1 sat
Preminula pevačica Beti Đorđević

Preminula pevačica Beti Đorđević

Radio 021 pre 1 sat
Preminula legendarna pevačica Blagica Beti Đorđević

Preminula legendarna pevačica Blagica Beti Đorđević

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkanJugoslavijaNemačkaSin

Kultura, najnovije vesti »

Obeležen Dan Narodnog pozorišta u Beogradu

Obeležen Dan Narodnog pozorišta u Beogradu

Beta pre 16 minuta
Preminula pevačica Beti Đorđević u 80. godini

Preminula pevačica Beti Đorđević u 80. godini

Nedeljnik pre 51 minuta
Beti Đorđević oduševila i kraljicu džeza Elu Ficdžerald i umalo otišla u Ameriku

Beti Đorđević oduševila i kraljicu džeza Elu Ficdžerald i umalo otišla u Ameriku

RTS pre 21 minuta
Darko Tuševljaković: Dosledan sebi i u pisanju

Darko Tuševljaković: Dosledan sebi i u pisanju

Danas pre 56 minuta
Ceo januar za Ivanu “Zajedno” i “Anđela” otvorile repertoar u Fondaciji Mozzart, ulaznica za sve predstave je SMS 1910 na 3030…

Ceo januar za Ivanu “Zajedno” i “Anđela” otvorile repertoar u Fondaciji Mozzart, ulaznica za sve predstave je SMS 1910 na 3030

Blic pre 21 minuta