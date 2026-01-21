Kia Niro facelift

Obnovljeni model stiže nakon skoro četiri godine, sa unapređenim dizajnom i povećanom ukupnom konkurentnošću.

Niro sada usvaja Kijinu globalnu filozofiju dizajna, „Ujedinjene suprotnosti“, pružajući smeo, ali uzdržan izgled prilagođen eri elektrifikacije. Kako se navodi, spoljašnji dizajn se fokusira na futurističku originalnost, kombinujući čiste površine, uravnotežene proporcije i sofisticirane elemente osvetljenja. Napred, Kijina dnevna svetla sa potpisom „Star Map Signature Lighting“ ističu jake horizontalne i vertikalne linije, dajući vozilu moderan i premium izgled.