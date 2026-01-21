"Jugoslovenski" okršaj pod košem u Čikagu - prekinuta serija Klipersa

Košarkaši Čikaga Bulsa ubedljivo su slavili na svom terenu protiv Los Anđeles Klipersa rezultatom 138:110.

Ni ovoga puta zbog povrede nije bilo Bogdana Bogdanovića, ali nije izostao jugoslovenski duel, Nikole Vučevića i Ivice Zupca. Vučević je zabeležio 19 poena, osam skokova i četiri asistencije, dok je hrvatski centar imao 12 poena, 11 skokova i jednu asistenciju. Kod Bulsa najbolji je bio Kobi Vajt sa 27 poena i šest asistencija. U redovima Klipersa su se istakli Džejms Harden sa 24 poena, šest asistencija i pet skokova, odnosno Džon Kolins sa 23 poena. Ključna je