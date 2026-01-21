"Jugoslovenski" okršaj pod košem u Čikagu - prekinuta serija Klipersa

B92 pre 10 minuta
"Jugoslovenski" okršaj pod košem u Čikagu - prekinuta serija Klipersa

Košarkaši Čikaga Bulsa ubedljivo su slavili na svom terenu protiv Los Anđeles Klipersa rezultatom 138:110.

Ni ovoga puta zbog povrede nije bilo Bogdana Bogdanovića, ali nije izostao jugoslovenski duel, Nikole Vučevića i Ivice Zupca. Vučević je zabeležio 19 poena, osam skokova i četiri asistencije, dok je hrvatski centar imao 12 poena, 11 skokova i jednu asistenciju. Kod Bulsa najbolji je bio Kobi Vajt sa 27 poena i šest asistencija. U redovima Klipersa su se istakli Džejms Harden sa 24 poena, šest asistencija i pet skokova, odnosno Džon Kolins sa 23 poena. Ključna je
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Embid izostao - Buker predvodio Sanse u Filadelfiji

Embid izostao - Buker predvodio Sanse u Filadelfiji

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaLos Anđelesderbi

Sport, najnovije vesti »

Mlada zvezda mađarskog fudbala stiže u Premijer ligu: As Ferencvaroša za 10,5 miliona prešao u Bornmut!

Mlada zvezda mađarskog fudbala stiže u Premijer ligu: As Ferencvaroša za 10,5 miliona prešao u Bornmut!

Kurir pre 35 minuta
FOTO „Duguješ mi 100 dolara“: Hit scena na Novakovom treningu, svi su ovo radili za Đokovića

FOTO „Duguješ mi 100 dolara“: Hit scena na Novakovom treningu, svi su ovo radili za Đokovića

Nova pre 10 minuta
Tebra, 100$, tablet: Šta gleda Novak? Samo pogrešni odgovori…

Tebra, 100$, tablet: Šta gleda Novak? Samo pogrešni odgovori…

Sport klub pre 5 minuta
"Jugoslovenski" okršaj pod košem u Čikagu - prekinuta serija Klipersa

"Jugoslovenski" okršaj pod košem u Čikagu - prekinuta serija Klipersa

B92 pre 10 minuta
Rubljov komplikovao, ali prošao dalje

Rubljov komplikovao, ali prošao dalje

B92 pre 5 minuta