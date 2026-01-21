Na današnji dan, 21. januar

Danas je sreda, 21. januar. Do kraja godine ima 344 dana, a ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1793 - Francuskom kralju Luju XVI, kojeg je u septembru 1792. revolucionarni Konvent svrgao s prestola, a zatim zbog "veleizdaje" osudio na smrt, u Parizu je na giljotini odrubljena glava. Na presto je stupio 1774. a ostao je na tronu još tri godine po izbijanju Francuske revolucije. 1861 - Rođen je srpski vajar Đorđe Jovanović, član Srpske kraljevske akademije, profesor i direktor Umetničke škole u Beogradu. Arhitekturu je studirao na Velikoj školi u Beogradu, a
Ubedljiv poraz Zvezde - potrebno čudo u Milanu

Tramp: "NATO bi bez mene bio na smetlištu istorije"

Barcokas otkrio: Milutinov doživeo potres mozga

Obradović: "Pronašli smo način"

Tramp u jednoj reči otkrio dokle će ići po pitanju Grenlanda

Iskreno vaš, Le Kare

Dajte Amerikance, da pređemo preko ovih kao preko plitkog potoka

Tiranin pod srećnom zvezdom

Hapšenje Nikolasa Madura onlajn – deepfake pre stvarnosti

Voz kod Barselone iskliznuo iz šina: Mašinovođa poginuo, povređeno 20 osoba

