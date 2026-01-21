Na današnji dan, 21. januar

Danas je sreda, 21. januar. Do kraja godine ima 344 dana, a ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1793 - Francuskom kralju Luju XVI, kojeg je u septembru 1792. revolucionarni Konvent svrgao s prestola, a zatim zbog "veleizdaje" osudio na smrt, u Parizu je na giljotini odrubljena glava. Na presto je stupio 1774. a ostao je na tronu još tri godine po izbijanju Francuske revolucije. 1861 - Rođen je srpski vajar Đorđe Jovanović, član Srpske kraljevske akademije, profesor i direktor Umetničke škole u Beogradu. Arhitekturu je studirao na Velikoj školi u Beogradu, a