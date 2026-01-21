Sabalenka silovita, nova pobeda kvalifikantkinje iz Turske

Sabalenka silovita, nova pobeda kvalifikantkinje iz Turske

Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka lako je obezbedila plasman u treću rundu Australijan opena.

Sabalenka je sa 6:3, 6:1, posle malo više od sat vremena igre, savladala kvalifikantkinju iz Kine, Džosjuan Bai. Imala je Arina samo na momente problema sa 702. igračicom sveta. Pre svega krajem prvog seta, kada je ispustila jedan brejk i iskoristila tek sedmu set loptu. Drugi period je bio nalik prvom, Sabalenka je napravila dva vezana brejka, da bi onda morala malo više da se potrudi kako bi privela sve kraju. Sabalenka će u narednoj rundi igrati sa boljom iz
Ključne reči

KinaAustralian OpenTurskaArina Sabalenka

